Adisurc: è Emilio di Marzio il nuovo presidente

Classe 1977, avvocato e dottore di ricerca in diritto internazionale, oltre vent'anni di esperienze istituzionali nel settore pubblico e consulenziali nel settore privato con incarichi apicali, Emilio Di Marzio è stato designato oggi dal Governatore Vincenzo De Luca alla guida dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania - Adisurc.

Cos'è l'Adisurc

L'Adisurc è l'ente che governa su scala regionale i servizi agli studenti, le borse di studio, le mense, gli alloggi e gli studentati. Un incarico importante, dunque, da scolgere in stretta connessione con il Comitato di Coordinamento delle Università Campane che a sua volta ha designato due accademici eminenti che hanno espresso il loro gradimento sul nome di Di Marzio.

"Gli studenti, la qualità dei servizi loro offerti saranno il cuore del nostro impegno - dice a NapoliToday Emilio Di Marzio - già da alcuni anni la Regione Campania, unica regione in Italia, per intuizione del presidente De Luca, finanzia il trasporto gratuito degli studenti universitari e sono certo che anche gli altri fondamentali servizi potranno essere ulteriormente valorizzati col contributo di tutti e dell'azienda. Quello che so di certo è che, soprattutto per chi non è nato figlio delle elites, studiare è una leva di emancipazione culturale e sociale. Per questo nella mia vita ho sempre tenuto a mente l'art. 34 della Costituzione, uno dei più preziosi: 'I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi'. Confido di ricordarlo anche nell'alto impegno cui oggi sono chiamato".