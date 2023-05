Il principe El Hassan bin Talal di Giordania in visita a Napoli

Venerdì 5 maggio alle 16.30 nella sede de L’Orientale di palazzo Corigliano, Sua Altezza Reale il principe El Hassan bin Talal di Giordania incontrerà gli studenti. Il principe è una figura nota e apprezzata a livello internazionale per il suo impegno sul fronte del dialogo interculturale e interreligioso, sui temi della coesione sociale e dell’ambiente.

Il principe, in visita a Napoli per alcuni giorni, ha chiesto di incontrare i docenti e gli studenti di lingua araba dell’Ateneo, punto di riferimento in Italia e nel mondo per gli studi sul mondo arabo-islamico e delle interazioni tra le diverse culture del Mediterraneo, dell’Asia e dell’Africa, dall’antichità fino ai giorni nostri. Il principe sarà accolto dalle autorità accademiche e incontrerà poi i docenti, i dottorandi e gli studenti dell’Ateneo impegnati nell’ambito degli studi arabo-islamici, che gli illustreranno i loro interessi di ricerca, attività e percorsi di studio.