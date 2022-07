CoreAcademy Conversion and Resilience della Federico II: via alla II edizione. Come candidarsi

È online il bando per partecipare alla seconda edizione della CoreAcademy Conversion and Resilience, il corso di alta formazione per figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi pubblici, nell'ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari, con approccio multidisciplinare e circolare.

Corso gratuito

Istituito presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con KPMG, DXC Technology ed Exprivia, il corso è interamente gratuito: avrà inizio nella prima settimana di novembre 2022 e terminerà nel mese di aprile 2023. La durata è dunque di sei mesi, con lezioni frontali, laboratori, seminari, eventi esterni, project work che si terranno sia presso il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio della Federico II sia presso le sedi delle diverse aziende partners.

Come candidarsi

Per questa seconda sono 20 i posti disponibili per laureati triennali e 15 per laureati magistrali di età non superiore a 28 anni, che abbiano conseguito il titolo di studio non prima dell'anno accademico 2019-2020.

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al prossimo 20 settembre 2022.

Per candidarsi è necessario collegarsi al bando, all'indirizzo www.coreacademy.unina.it.

"Oltre il 70% degli studentiche hanno partecipato alla prima edizione della CoreAcademy - fanno sapere alla Federico II - ha ottenuto contratti di lavoro nelle aziende partners". Direttore scientifico è il professore Paolo Ricci.