Alla Federico II apre il Centro di simulazione didattica avanzata

Formare i medici del futuro attraverso un’esperienza pratica e realistica che permette di acquisire competenze cliniche fondamentali, affrontare situazioni complesse e migliorare le capacità decisionali in un ambiente controllato e sicuro. Questo l’obiettivo del SimLab Unina – il Centro di simulazione didattica avanzata realizzato da Accurate, l’unica azienda italiana con ricerca e sviluppo completamente incentrata sulla simulazione in medicina – inaugurato oggi all’interno dell’edificio 2 della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli.

Il SimLab Unina, grazie a un approccio integrato di tutte le aree terapeutiche e di attrezzature tecnologiche all’avanguardia, si pone come hub di riferimento del Sud Italia per la formazione professionale e la riduzione del rischio clinico.

Fino ad oggi il SimLab Unina è stato attivo presso una sede provvisoria, registrando nei primi sei mesi oltre 1.500 accessi. Gli studenti e gli specializzandi hanno potuto “mettersi alla prova” su una vasta gamma di casi clinici, rafforzando le esperienze dal vivo su paziente durante le attività di tirocinio pratico. La simulazione è infatti un approccio educativo che utilizza scenari e contesti simulati per insegnare e migliorare le competenze cliniche degli operatori sanitari. Gli studenti, quindi, attraverso un apprendimento esperienziale, affrontano scenari clinici che richiedono la risoluzione di problemi, la presa di decisioni e l’applicazione delle conoscenze teoriche acquisite.

Tra le tecnologie acquisite dal SimLab Unina, il software di micro simulazione e sistemi di realtà virtuale per accelerare i tempi di apprendimento e la trasmissione di concetti complessi tramite visualizzazioni olografiche e in 3D. Inoltre il centro si è dotato di simulatori robotizzati di paziente adulto, donna gravida oltre che di neonato e bambino. Inoltre sistemi ecografici all’avanguardia integrati con realtà aumentata permettono una formazione altamente immersiva. Tra i vantaggi della simulazione spiccano la possibilità di apprendere in un ambiente clinico controllato esente da rischi per il paziente, di acquisire familiarità con i device reali e con la standardizzazione dell’assistenza e delle cure, ma anche l’implementazione della capacità per i futuri professionisti della sanità di gestire in maniera appropriata lo stress, la comunicazione e le emozioni in situazioni di emergenza-urgenza. Nella simulazione di casi clinici è infatti possibile inserire la cosiddetta fase di drammatizzazione e di role-playing. Il tutto avendo come fine ultimo quello di migliorare la sicurezza dei pazienti.

L'uso della simulazione nella formazione è un modo efficace e sicuro per fornire un'esperienza pratica nella gestione dei rischi clinici. La possibilità di farlo all’interno di un centro di eccellenza come il SimLab Unina di Accurate, società del gruppo Digit’Ed, che ha già realizzato 81 centri di simulazione medica avanzata presso le più note Università italiane ed estere, rappresenta un’opportunità unica.

“Il centro di simulazione didattica avanzata allestito da Accurate, insieme alla piattaforma Digit’Ed Med, rappresentano una fondamentale opportunità di apprendimento per i nostri studenti attraverso un percorso pratico e professionalizzante. Saranno inoltre uno stimolo per la ricerca finalizzata alla realizzazione di nuovi modelli assistenziali in medicina e riabilitazione. Il SimLab Unina realizza l’obiettivo di avere un hub nel sud Italia che funga da punto di riferimento per il mondo sanitario e universitario” commenta Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli.

"Questo centro rappresenta un importante traguardo nel nostro impegno per l'eccellenza e l'innovazione nella formazione medica. Il mondo della medicina sta costantemente evolvendo e richiede nuovi approcci all'apprendimento. SimLab è stato progettato e sviluppato con l'intento di fornire agli studenti e ai professionisti della salute un ambiente all'avanguardia in cui prepararsi adeguatamente per le sfide del presente e del futuro. Siamo convinti che questa struttura favorirà la crescita professionale degli studenti, contribuendo a formare una nuova generazione di medici e operatori sanitari altamente qualificati ed eticamente responsabili” commenta Patrizia Angelotti, Amministratore Delegato Accurate, Società del Gruppo Digit'Ed.