Le Catacombe di Napoli protagoniste su Sky arte

Prodotto da Upside sarà trasmesso lunedì su SkyArte il docufilm "Le catacombe di Napoli", scritto e diretto dal giovane e talentuoso Andrea de Rosa Napoli.

Il filmato è nato all'interno di un progetto di ricerca sui linguaggi audiovisivi destinati all’educazione, promosso dal Centro di Ateneo per la Sperimentazione e la Diffusione della didattica Multimediale Federica Web Learning dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

"Le Catacombe di Napoli" accompagna lo spettatore in un viaggio che dal ventre della terra tra storia, architettura e rigenerazione dal basso racconta la rinascita e il riscatto di uno dei più antichi quartieri di Napoli, la Sanità, grazie alla bellezza, alla cultura e al coraggio dei suoi abitanti. Le Catacombe di San Gennaro, di San Gaudioso e di San Severo fanno da cornice ad un vibrante e prezioso capitale umano che rende il Rione Sanità un quartiere unico nel suo genere. Realizzato in collaborazione con la Fondazione di Comunità San Gennaro Cooperativa Sociale La Paranza Catacombe di Napoli, nel film ci sono Antonio Loffredo, Luca Arcari, Nicola Flora, Giovanni Multari, Gioconda Cafiero, Alessandro Cavalli, Alfredo Buccaro, Susi Galeone, Enzo Porzio Aiuto Regista è Tato Strino anche al montaggio e, con Yulan Morra, alla direzione della fotografia. Le musiche sono di Damiano Davide, mentre Don Giuseppe Rassello ha scritto il testo del monologo per la voce recitante di Mimmo Borrelli