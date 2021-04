Per aspera ad astra: l'iniziativa della Federico II di Napoli per rilanciare la resilienza in tempi di Covid

"La pandemia da COVID-19 sta rappresentando per ognuno di noi, e specialmente per chi lavora in campo sanitario, una sfida complessa sotto ogni aspetto – spiega la Prof. Gabriella Fabbrocini, direttore della Unità operativa clinica e della Scuola di specializzazione in Dermatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli – spesso, tuttavia, proprio le difficoltà costituiscono un formidabile momento di crescita. E’ con questo spirito che nasce l’iniziativa “Per Aspera ad Astra” che punta, attraverso una sana e goliardica competizione a squadre, al rilancio delle attività assistenziali per i nostri pazienti e nel contempo a stimolare l’eccellenza delle prestazioni e della produzione scientifica in campo dermatologico”.

Riprendendo il noto motto latino che ricorda come la via del successo sia costellata da difficoltà, “Per aspera ad astra” consiste in un concorso per il conferimento di borse di studio da utilizzare come iscrizione a corsi di formazione o master di qualità riservato a squadre composte con i seguenti requisiti: 6 partecipanti, di sesso femminile e maschile, di cui almeno 1 specialista dermatologo strutturato con funzione di “Tutor”, almeno 2 medici in formazione specialistica e un “non” medico.

Una commissione comporta da i Prof. Gabriella Fabbrocini, in qualità di presidente, Massimiliano Scalvenzi, Mario Delfino e dai dott. Riccardo Acri e Cataldo Patruno decreterà il team vincitore sulla base di:

incremento del numero di prestazioni garantite de visu nell’anno 2020-2021 incremento del numero di prestazioni garantite in telemedicina pubblicazione di un lavoro scientifico di alto profilo su una rivista internazionale miglioramento dell’accoglienza del paziente, valutata tramite somministrazione di un questionario contenente testi specifici curato dalla dott.ssa Anna De Rosa miglioramento della vivibilità degli ambienti destinati all’attività ambulatoriale in concorso lavoro di squadra (empatia, solidarietà, coesione, interscambio).

Tutto sarà supervisionato da uno staff di coordinamento formato dai dott. Maria Carmela Annunziata, Maria Antonietta Luciano e Andrea Tajani.

Queste le squadre in gara, con i rispettivi “capitani”: