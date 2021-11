Aula multimediale per gli studenti di Medicina e Chirurgia della Federico II

Da oggi gli studenti dei corsi di laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II hanno a disposizione un'aula multimediale.

Lo spazio, allestito presso l'edificio 20 del Policlinico federiciano, è dotato di 80 postazioni.

"Con l'apertura dell'aula multimediale - spiega la presidente della Scuola, Maria Triassi - la nostra Universita' e la nostra Scuola compiono un altro passo e pongono un ulteriore tassello verso la realizzazione di un vero e proprio campus universitario. E' infatti nostro compito primario, come Scuola, mettere gli studenti nelle migliori condizioni per poter portare avanti i loro studi non solo dal punto di vista della qualita' della didattica ma anche per quanto riguarda gli ambienti e gli strumenti a loro disposizione".

L'utilizzo dell'aula è regolato affinché siano rispettate tutte le norme anti covid: esibizione del green pass e registrazione degli studenti per consentire il tracciamento in caso di positività.

Soddisfazione è stata espressa dagli studenti per l'apertura dell'aula: "Per noi ha un valore importantissimo - sottolineano Antonino Esposito e Valerio Carlo Esposito, rappresentanti studenti e Asmed - c'è stato un grande lavoro con le istituzioni universitarie per riuscire ad aprire l'aula, per metterla in sicurezza e renderla ottimale per le nostre esigenze di studio e socialità''.