Territori e architettura: mostra a Palazzo Gravina

Si inaugura lunedì 10 gennaio 2022 alle 15 presso l'aula 10 di Palazzo Gravina, a via Monteoliveto, "Italian Foreign Architecture: Baukuh - Onsitestudio": si tratta della seconda mostra dedicata all'architettura contemporanea italiana nell'ambito del ciclo di esposizioni programmato dal Dipartimento di Architettura della Federico II. All'opening (che può essere seguito anche online sui canali dell'Ateneo, saranno presenti gli architetti Andrea Zanderigo dello studio Baukuh e Giancarlo Floridi dello studio Onsitestudio e, per i saluti istituzionali, i Prof. Michelangelo Russo direttore del Dipartimento di Architettura, Fabio Mangone coordinatore responsabile del Dottorato di Architettura, Renata Picone coordinatore della programmazione delle attività culturali e Pasquale Miano docente di Progettazione architettonica e urbana. A moderare l'incontro, cui prende parte anche il Prof. Andrea Maglio, sarà Giovanni Multari, curatore della mostra insieme con Kornel Tomasz Lewicki. Seguirà una discussion fra gli architetti e i dottorandi di progettazione architettonica e urbana moderata da Alberto Calderoni, editor Stoà Journal. L'esposizione punta a far riflettere su sul progetto e sulla costruzione di una architettura radicata nella tradizione dei nostri territori .