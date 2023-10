Agraria federiciana: confermato alla guida Danilo Ercolini

Alla guida del Dipartimento di Agraria dell'Università degli studi Federico II di Napoli è stato confermato il Prof. Danilo Ercolini. È il secondo mandato. Ordinario di Microbiologia agraria, studioso nel campo del microbioma negli alimenti e nell’uomo, durante il suo primo triennio di leadership, "Ercolini ha contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo delle attività di ricerca, didattiche e di servizio alla comunità del Dipartimento di Agraria, alla promozione dell'eccellenza accademica all'interno dell’università, alla valorizzazione delle risorse umane e del territorio e soprattutto all’attenzione dedicata all’ascolto degli studenti. La riconferma è il riconoscimento del suo lavoro da Direttore", precisa una nota della Federico II.

Tra l'altro, sotto la guida del professore Ercolini, Agraria ha conseguito un finanziamento straordinario dopo il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027 da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca ed ha anche acquisito un ruolo centrale in numerose attività di ricerca con finanziamenti cospicui su fondi PNRR, come i progetti legati al Centro Nazionale Agritech e al partenariato esteso OnFoods.

"La riconferma nel ruolo di Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è per me un grande onore, un grande piacere - dichiara il professore Ercolini - Sono soddisfatto del lavoro svolto nel primo triennio, i risultati raggiunti sono merito di una gestione condivisa, la Direzione di Agraria ha un team numeroso, preparato e volenteroso, che sa entusiasmarsi ad ogni sfida - e aggiunge - Credo che il lavoro di squadra abbia una marcia in più. Continueremo a lavorare con impegno per promuovere ricerca, innovazione e formazione in tutti i settori del dominio delle scienze agroalimentari".