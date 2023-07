Accademia di Belle Arti: Giuseppe Gaeta torna alla direzione

Giuseppe Gaeta torna al timone dell'Accademia di Belle Arti di Napoli per il triennio 2023-2026. L'elezione al secondo turno di voto con 53 voti contro i 48 del contendente Renato Lori, direttore uscente.

Giuseppe Gaeta era stato direttore dell'ABAN per due mandati consecutivi, dall’ottobre 2014 all’ottobre 2020.

Nato nel 1963, laureato in Sociologia presso Università Federico II di Napoli, dottore di Ricerca in Antropologia Culturale, Etnologia, Storia delle Tradizioni Popolari presso l’Università degli Studi di Firenze, è autore di numerosi saggi e ricerche relativi al rapporto tra arte e ricerca, arte e tecnica, con particolare riferimento ai processi culturali collegati alle nuove tecnologie. Dal 1997 è docente di prima fascia di Antropologia Culturale. Insegna attualmente presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, dopo esperienze all’Accademia di Belle Arti di Brera – Milano e di Catania. Ha ricoperto diversi incarichi di prestigio in enti ed istituzioni