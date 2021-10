Alla Federico II laurea honoris causa a Jorge J. Morè, autore di software per risolvere problemi matematici

Dalla Federico II Laurea magistrale honoris Causa in matematica a Jorge J. Morè, tra le figure più autorevoli nell'ambito dell'ottimizzazione numerica, tra i massimi esperti di software per risolvere problemi matematici al pc. La produzione scientifica di Morè include alcuni capisaldi del settore e, tra le varie attività, ha diretto la progettazione di Neos e di molte altre librerie efficienti alla base di strumenti software molto usati come Matlab.

La cerimonia venerdì prossimo, 15 ottobre 2021, a mezzogiorno, nell'Aula Magna Storica dell'Università degli Studi di Federico II, in corso Umberto I n. 40.

I meriti dello studioso saranno esposti da Matteo Lorito, Rettore della Federico II, e Cristina Trombetti, direttore del Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli". La Laudatio Academica sarà tenuta da Gerardo Toraldo, ordinario di Analisi Numerica dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Seguirà la Lectio Magistralis di Jorge J. Morè e il conferimento della Laurea.