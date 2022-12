6 linee Eav per collegare l'Università di Scampia

Da questo lunedì, 5 dicembre, sarà possibile raggiungere il nuovo polo universitario della Federico II a Scampia utilizzando il trasporto pubblico su gomma di Anm ed EAV: lo annuncia una nota dell'ente presieduto da Umberto De Gregorio.

6 le linee di autobus che collegheranno la fermata di via Zuccarini, di fronte alla Stazione Scampia, con la nuova sede dell’Ateneo federiciano, attraverso un "tragitto di pochi minuti", come annuncia Eav che sottolinea anche che in questo modo sarà favorita la mobilità integrata e di interscambio ferro/gomma per le provenienze cittadine (metro linea 1) e dai Comuni dell’area Nord (EAV Metro Arcobaleno e linee bus provenienti da Afragola, Casoria e Orta).

Grazie al transito di 6 linee, gli intertempi in fermata saranno mediamente nell’ordine dei 10’ nelle fasce della giornata a maggiore domanda di mobilità, promette Eav. La modifica dei percorsi delle linee su gomma contribuirà inoltre a migliorare le opportunità di spostamento interno al quartiere di Scampia.

Le linee di collegamento

Le linee interessate al transito per via Labriola-altezza Università sono:

180 (Scampia-Aeroporto-Vomero-Fuorigrotta) – lineaANM

C67 (Scampia-Miano-Dante-Museo MANN) – lineaANM

167 (Chiaiano-Scampia-Giugliano) – lineaANM

R5 (Scampia-Garibaldi) – lineaANM

Afragola-Casoria-Napoli stazione Metro Piscinola – lineaEAV

Orta-Napolistazione Metro Piscinola – lineaEAV

Il dettaglio degli orari e delle fermate delle linee EAV è pubblicato su eavsrl.it alla sezione Orari Autobus.