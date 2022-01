“5g academy postgraduate” con partner Nokia e Tim

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La 5G Academy , la cui fruizione è totalmente gratuita, partirà a metà febbraio e terminerà a fine settembre 2022 con una particolare attenzione all'inclusività: nel nuovo bando previsti anche posti riservati a persone con disabilità. Il percorso formativo che affronteranno i 33 studenti che saranno selezionati, prevede anche moduli dedicati ad aspetti normativi, regolamentari,economici e sociali delle nuove tecnologie 5G. Dopo una fase preliminare dedicata all'acquisizione di “Soft Skills”, l'iter formativo si svilupperà attraverso momenti di formazione generale “Trasversal Skills” e settoriale “Deep Dives", fornendo contenuti di eccellenza sulle tecnologie abilitanti ed i servizi innovativi propri del 5G tra i quali Cloud Computing, Edge Technology, Blockchain, Internet of Things, Digital Twins, Augmented and Virtual Reality, Immersive Video, Remote Healthcare, Remote Monitoring Digital Manifacturing, Smart-X. I docenti sono esperti sia accademici che industriali, provenienti da università e centri di ricerca nazionali internazionali nonché, da aziende di punta del settore ICT. Al termine dei corsi seguiranno dieci settimane di project work, in cui i partecipanti, suddivisi in gruppi con competenze eterogenee, lavoreranno allo sviluppo di business case concreti e relativi prototipi collaborando con università, centri di ricerca e aziende leader quali, oltre a Nokia e TIM, Fastweb, Kineton, Noovle, Google, AWS, Angie TV,Telsy, Cadami. Coordinatrice dell'Academy è la prof. Maria Antonia Tulino, Full Professor of Telecomunication presso l'Università di Napoli Federico II e la sede dei corsi è il prestigioso Polo Universitario di S. Giovanni a Teduccio a Napoli , ove ha sede l'Academy. Possono candidarsi laureandi e laureati con un background non solo di tipo scientifico-tecnologico (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) ma anche giovani economisti, sociologi, giuristi, psicologi. Ai migliori studenti sarà offerto un periodo di stage presso le aziende partner. Per entrare a far parte della nuova work-force in grado di rispondere alla rivoluzionaria trasformazione digitale del 5G è possibile candidarsi sul sito www.5gacademy.unina.it esclusivamente entro il 6 febbraio 2022.