A Napoli la più grande simulazione gratuita in Italia del test di Medicina

Venerdì 12 aprile, oltre 100 aspiranti medici si metteranno alla prova con la simulazione di test per l’ingresso alla Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria in vista delle prove ufficiali in programma il 28 maggio e il 30 luglio.

Gli iscritti sono attesi alle 15 presso l’Accademia di Formazione Liliana Paduano di Napoli, dove per circa tre ore si cimenteranno in quella che è la più grande simulazione dal vivo del test di Medicina. I ragazzi che nei giorni scorsi si sono iscritti alla simulazione, inoltre, hanno ricevutotre giorni prima del test gli accessi a una banca dati Testbusters per vedere in anteprima 500 domande, tra cui verranno selezionate quelle che faranno parte del test a cui dovranno rispondere per iscritto, su carta, così come previsto dalla nuova prova in vigore da quest’anno approvata dal Ministero.

La simulazione è organizzata da Testbusters, leader di mercato nel settore della preparazione agli esami di ammissione universitari, e rientra tra le oltre 30 sessioni di simulazioni cittadine con banca dati, gratuite e in programma in tutta Italia nei primi due weekend di aprile e che coinvolgeranno in totale oltre 3.000 studenti.

Alla luce dell’introduzione della modalità cartacea del test di Medicina e la novità delle banche dati di 3.500 quesiti che verranno condivise con gli iscritti circa venti giorni prima di ciascuna sessione, le simulazioni dal vivo con banca dati di Testbusters permetteranno ai partecipanti di misurare il proprio livello di conoscenza delle materie e capire, se necessario, dove migliorare per affrontare al meglio il test vero e proprio. Al termine, i docenti di Testbusters accompagneranno gli studenti attraverso una correzione integrale e commentata, aiutandoli a capire cosa è necessario migliorare per affrontare al meglio il test.