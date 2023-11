Partono da Napoli i cerchi antiviolenza

La prima tappa è prevista a Napoli, da questo lunedì fino a mercoledì, con l'obiettivo di far allargare "i cerchi" di protezione dalla violenza di genere. L'iniziativa è promossa e organizzata da The Circle, il movimento nato ormai 25 anni fa grazie ad Annie Lennox in Inghilterra e poi esteso in tutto il mondo, Italia compresa, in collaborazione con la Questura di Napoli.

Cerchi al MADRE

Con la Divisione Anticrimine della Questura di Napoli lunedì 27 novembre, al Museo MADRE, terrà un workshop cui sono invitati a partecipare esponenti delle forze dell’ordine, avvocati, magistrati, operatori sociali e rappresentanti di associazioni per costruire buone prassi di lavoro comune, abbattere pregiudizi reciproci e migliorare attenzioni e competenze. La giornata si propone come spazio di lavoro in cui confrontarsi sulle pratiche, sulle soluzioni possibili e sull’efficacia dell’azione di contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di fare rete e promuovere collaborazione tra soggetti che a diverso titolo si occupano di violenza.

Scuole

Il 28 si terranno incontri con gli studenti di diverse scuole superiori, con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e responsabilizzare ragazze e ragazzi sulla violenza nei confronti delle donne e soprattutto sulla sua prevenzione a partire dai piccoli gesti di ogni giorno.

L’informazione mira anche a far conoscere procedure di emergenza, possibilità di aiuto, contatti e riferimenti a ragazze e ragazzi che si trovassero coinvolti in vario modo in episodi di violenza. In ogni incontro, di 90 minuti, è prevista la presenza di una o più rappresentanti di The Circle e di Polizia di Stato oltre agli insegnanti. Agli studenti sarà presentata la campagna di sensibilizzazione e sarà proposto di prendere parte alla divulgazione tramite i loro canali, costruendo con i ragazzi un percorso di condivisione.

Camper

Il 29 novembre è previsto infine un punto informativo in collaborazione con Camper della Polizia di Stato, simbolo della campagna permanente «Questo non è Amore» contro la violenza di genere.

I workshop per operatori e gli appuntamenti nelle scuole sono realizzati attraverso la consulenza di Wise Growth, società che offre formazione e attività strategica nell’ambito dell’inclusione e la valorizzazione degli individui, in collaborazione con il team di The Circle Italia e Polizia di Stato e l'iniziativa si avvale di una campagna di sensibilizzazione realizzata dal fotografo e regista Leandro Emede, diffusa online e offline in tutta Italia.

The Circle

The Circle è nato in Inghilterra nel 2008, grazie ad Annie Lennox. In Italia è attivo in Italia dal 2010. Si impegna perché valori come uguaglianza, istruzione e merito siano riconosciuti, ed è consapevole che aiutare una donna significa aiutare tante persone.

Il lavoro per The Circle è volontario e reso a titolo gratuito e The Circle non trattiene ricavi ma realizza progetti i cui proventi, quanto più possibile, arrivino direttamente alle Onlus impegnate sul campo. Dal 2010 The Circle Italia ha raccolto e donato più di 2 milioni di euro grazie a raccolte fondi, informato e coinvolto attraverso diverse campagne di sensibilizzazione e, nel 2020 è stato istituito Nellie Award Italia, il premio dedicato alle donne e al merito. Centrale il tema della cooperazione e dell’integrazione tra servizi come modalità più efficace per contrastare la violenza, fenomeno complesso e articolato che richiede risposte integrate.