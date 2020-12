Villaggio dei ragazzi: via all'orientamento on-line per le Medie

Con l'obiettivo di consentire un orientamento efficace e in sicurezza sanitaria per gli studenti di terza media, favorendo scelte consapevoli in rapporto alle attitudini e potenzialità, le scuole superiori di II grado della Fondazione Villaggio dei Ragazzi propongono, anche in considerazione della situazione emergenziale in cui vive l’intero Paese, un orientamento “in ingresso” in modalità online.

L’obiettivo è far conoscere l’offerta formativa che ha reso queste scuole tra le migliori di settore nella cosiddetta classifica Eduscopio curata dalla Fondazione Agnelli.

L’accoglienza online è prevista nelle seguenti date:

sabato 19 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00 sabato 16 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 domenica 17 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

“Ci manca non poter fare queste giornate dal vivo perché quello che conta per una Comunità socio- assistenziale e formativa come la nostra non è solo presentare le peculiarità dei nostri singoli indirizzo di studio, mostrare gli ambienti o raccontare i progetti realizzati e le prospettive future che si offrono ma far capire ai futuri iscritti il rapporto di collaborazione che c’è fra studenti, famiglie, docenti e personale e il senso di appartenenza che da sempre contraddistingue la nostra cittadella scolastica", spiega Felicio De Luca, commissario straordinario dell’Ente di Piazza Matteotti e Coordinatore unico delle Scuole del “Villaggio”.

