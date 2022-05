A piazza Municipio per ricordare le vittime di Capaci e via D'Amelio

Questo lunedì, 23 maggio, alle ore 9.30, appuntamento in piazza Municipio, a Napoli, per ricordare le vittime di Capaci e via D’Amelio. Ci saranno il prefetto Claudio Palomba, i vertici delle forze dell'ordine, il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore comunale alla legalità Mario Morcone e, soprattutto, una delegazione di giovanissimi in rappresentanza della Scuola di Napoli.

La cerimonia sarà chiusa da don Tonino Palmese e da un'esecuzione dell'Orchestra della scuola media Tito Livio.

Da Maria Falcone, sorella dell'uomo-simbolo della legalità e del contrasto alla malavita organizzata, le "più sincere congratulazioni per il costante e sincero impegno speso nell'interesse dei più giovani. É fondamentale proseguire a camminare insieme sulla strada tracciata da mio fratello Giovanni e Paolo per continuare a sperare domani in un Paese migliore".