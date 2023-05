Sicurezza sul lavoro: la cerimonia per la 10ma edizione del bando nazionale dell'Itis Ferraris

Si terrà venerdì 12 maggio la proclamazione dei vincitori della 10ma edizione del concorso nazionale "Ri-Valutare la Sicurezza", lanciato dall'Istituto Tecnico Industriale "G. Ferraris" di Napoli nell'ambito delle "Attività di prevenzione e promozione della sicurezza sul lavoro, nei luoghi di vita, sicurezza stradale e sicurezza scolastica", e aperto a tutte le Scuole Secondarie italiane, di I e II grado.

Al concorso hanno sempre partecipato scuole da da ogni parte del Paese. Tra i molti patrocini, anche quello dell'Ispettorato del Lavoro, della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, del Comune di Napoli e dell'USRR Campania.

"L'obiettivo - spiega il dirigente scolastico del Ferraris, Saverio Petitti - resta quello di accrescere nei giovani la conoscenza del mondo del lavoro e sviluppare l'educazione e la cultura della sicurezza stimolando la riflessione sul fenomeno degli infortuni, promuovendo l'analisi delle cause per proporre misure di prevenzione e protezione da mettere in atto. Questa decima edizione - aggiunge il dirigente scolastico - cadendo nel cinquantesimo anniversario della nascita del Ferraris, acquista per noi, per la città, un valore particolarmente significativo".

Gli studenti che si sono candidati hanno realizzare un tema o un poster o un breve filmato sull'argomento. Tra i riconoscimenti, oltre ai premi in denaro per le scuole di I e II grado vincitrici, i premi speciali offerti dalle partnership tra uno stage per 6 studenti offerto dalla TSM di Ciro Guarino presso la propria azienda con sede a Melito di Napoli. Per questa edizione è stato inoltre previsto il "Premio speciale per i 50 anni della scuola Ferraris 1973-2023".