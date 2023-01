Covid: due scuole di Napoli prime in Italia a dotarsi di un innovativo sistema di monitoraggio e sanificazione

"Nostri recenti studi hanno quantificato in valori inferiori all’1% il rischio di contrarre il Covid-19 nei luoghi in cui vengano mantenuti livelli di CO2 pari o inferiori a 700 parti per milione - spiega la Società italiana di medicina ambientale - Sima, in una nota - per questo abbiamo elaborato per le scuole uno schema di classificazione del rischio a livelli (da basso a molto elevato) con un sistema di visualizzazione basato sui colori del semaforo. Ad ogni livello di rischio corrisponde una serie di azioni da attuare per garantire un'adeguata ventilazione dell'aria indoor delle aule: variazione dei tempi e della frequenza di apertura di porte e finestre, modifiche dell'assetto delle aule (numero di studenti ammessi), nonché modifiche relative agli edifici come l'implementazione di sistemi di ventilazione meccanica e/o dispositivi di purificazione dell'aria".

A dotarsi per primi in Italia del sistema di monitoraggio e prevenzione due istituti napoletani: il “Nuovo Bianchi” e le “Scuole Pie dei Padri Scolopi”. Le due scuole hanno infatti dotato le proprie aule di sistemi di misurazione della CO2 (anidride carbonica); purificazione nanometrica dell’aria; coating fotocatalitico al biossido di titanio a base di etanolo che – spiega Sima – sono in grado di rendere sicuri gli ambienti scolastici. “La Compagnia dei Figliuoli, ente che gestisce i due istituti scolastici che per primi in Italia hanno adottato il rivoluzionario sistema di monitoraggio e purificazione dell’aria, dimostra che il rilancio di Napoli può passare anche dalla scuola" ha commentato il responsabile di Sima Napoli, Carmine Esposito