Scuole chiuse, parte la mobilitazione per riaprirle

L'Associazione Scuole Aperte Campania, Servizi Infanzia Campania ed Assodiritti annunciano un presidio per martedì 23 marzo, a partire dalle ore 10,30, in via Nazario Sauro.

Le richieste

"Gli obiettivi accomunano i movimenti e le categorie del mondo della scuola - è spiegato nel comunicato che annuncia la manifestazione - riteniamo di dover pubblicamente denunciare l'immobilismo del Presidente della Giunta Regionale della Campania nella sua triplice veste di “Governatore”, Assessore alla Sanità ed Assessore ai trasporti. Soprattutto riteniamo dimostrare che le nostre realtà non sono il “problema” ma rappresentano una importante risorsa per ritornare immediatamente ed in sicurezza, alla didattica in presenza".