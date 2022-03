Scuola e legalità: all'Istituto Mater Dei Antonino Salvia e Davide Cerullo

Antonino Salvia è funzionario del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Tutto il tempo disponibile lo dedica ai giovani, quale testimone di legalità, raccontando la storia di suo padre e della sua famiglia. Sarà all’Istituto Mater Dei di via Santa Luisa de Marillac, a Chiaia, dove le suore vincenziane lavorano per offrire reali possibilità di lavoro attraverso la formazione professionale. Qui i corsi sono completamente gratuiti, grazie alla progettualità finanziata dalla Regione Campania per i minori di Napoli a rischio dispersione scolastica e provenienti da contesti familiari “difficili”.

Antonino Salvia: la storia

Antonino Salvia è figlio di Giuseppe Salvia, vicedirettore dell’ex carcere di Poggioreale di Napoli, ora Casa circondariale “Giuseppe Salvia”, ucciso nel 1981 da un commando della camorra agli ordini di Raffaele Cutolo per aver svolto il proprio lavoro con senso del dovere e fedeltà alle istituzioni, senza piegarsi alle minacce per far applicare nei confronti del boss un trattamento di favore. Al contrario, Giuseppe Salvia, ben consapevole dei rischi cui andava incontro, applicava con scrupolo e rigore il regolamento penitenziario nei confronti di tutti i detenuti, senza favoritismi di sorta.

Quella di Antonino Salvia è dunque una testimonianza preziosa oltre che coraggiosa finalizzata a contrastare, mediante l'educazione alla legalità, la cultura associazionista camorristica.

Davide Cerullo: l'altra faccia di Scampia

Antonino Salvia modererà l’incontro tra gli studenti e lo scrittore Davide Cerullo.

Classe 1974, napoletano doc, nato e cresciuto a Scampia, dopo aver provato l’esperienza del carcere anni fa, Cerullo ha detto no alla vita di strada e ha iniziato ad impegnarsi attivamente nel sociale. Oggi è educatore, fotografo e scrittore, autore di diversi libri, pubblicati in Italia e Francia, oltre che fondatore dell’associazione di promozione culturale “L’albero delle Storie”. Partendo in particolare dal suo volume “In direzione ostinata e contraria. L’altra faccia di Scampia”, al Mater Dei si discurterà, appunto, della possibilità di una vita al di fuori della criminalità, anche in un ambiente difficile come la periferia napoletana.