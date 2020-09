A Barra è Scuola Viva

Il Centro Ester, grazie al buon esito del progetto Barra Fair Play Center, per 14 mesi consentirà di avvicinare allo sport 600 ragazzi provenienti da dieci scuole nell'ambito delle attività di "Scuola Viva", organizzato in collaborazione con la Regione Campania.

I tecnici di 18 discipline sportive, tutte praticabili al Centro Ester, affiancheranno i professori di scienze motorie dei vari Istituti coinvolti.

I ragazzi , in orario extrascolastico, potranno praticare la disciplina preferita e confrontarsi con gli altri partecipanti al progetto, dando vita ad esperienze integrate ludico sportive orientate verso giochi sportivi scolastici.

"Per contrastare la dispersione scolastica e consentire il coinvolgimento delle fasce sociali più deboli nello sport, come soggetto capofila - spiega Pino Russo coordinatore tecnico del Centro Ester - abbiamo coinvolto ben dieci istituti scolastici. Il progetto prevede parti sportive e culturali. Inoltre c'è una fase molto importante che riguarda gli incontri con i genitori, della durata di 200 ore, che offre l'opportunità alle famiglie degli alunni di ricevere suggerimenti e proposte in merito all'attività ludico sportiva svolta all'interno delle strutture interessate". Periodicamente, infatti, i docenti effettueranno osservazioni e riflessioni sulle esperienze condotte e sui momenti di incontro con le famiglie.

L'apertura e la conclusione del progetto Barra Fair Play Center verranno sottolineati con altrettanti eventi con la partecipazione delle scuole interessate e delle famiglie.

Il centro estivo

L'evento finale, previsto per la prossima estate, prevede l'organizzazione al Centro Ester di un villaggio che occuperà il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche. Ci saranno manifestazioni all'aperto, giochi tipici del campo estivo al fine di completare con un'attività ludico-creativa il percorso sportivo iniziato con il progetto. Non mancheranno eventi di cinema, teatro, gastronomia e serate a tema con musica e balli.