Invalsi 2021, studenti campani peggiorati: i dati impietosi

Hanno partecipato alle prove Invalsi 2021 oltre un milione di studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Le prove si sono svolte al termine di un anno scolastico caratterizzato anche quest'anno prevalentemente dalla Dad, a causa dell'emergenza Covid-19.

I risultati delle prove

A livello nazionale gli studenti che non raggiungo risultati adeguati sono: Italiano: 39% (+5 punti percentuali rispetto sia al 2018 sia al 2019) Matematica: 45% (+5 punti percentuali rispetto al 2018 e +6 punti percentuali rispetto al 2019) Inglese-reading (A2): 24% (-2 punti percentuali rispetto al 2018 e +2 punti percentuali rispetto al 2019) Inglese-listening (A2): 41% (-3 punti percentuali rispetto al 2018 e +1 punto percentuale rispetto al 2019). In ogni materia si constatatano ritardi di apprendimento e si amplia il divario territoriale.

In particolare Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna riscontrano un maggior numero di allievi con livelli di risultato molto bassi, il 50% il 60% in Matematica, il 30-40% in Inglese-reading e il 55-60% in Inglese-listening. In tutte le materie le perdite maggiori di apprendimento si registrano in modo molto più accentuato tra gli allievi che provengono da contesti socio-economico-culturali più sfavorevoli. Problemi anche con le competenze in Italiano: Campania 64%, Calabria 64%, Puglia 59%, Sicilia 57%, Sardegna 53%, Abruzzo 50%).