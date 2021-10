Parco di Re Ladislao: sabato 9 ottobre volontari in azione per ripulirlo

Sabato 9 ottobre giornata di pulizia del Parco Re Ladislao di Napoli in occasione della seconda edizione dell’iniziativa “Puliamo il tuo parco”, la campagna di sensibilizzazione alla cura del verde lanciata in tandem da Legambiente e Vallelata.

Il parco di Re Ladislao

Il parco, o per meglio dire il Giardino di Re Ladislao è un luogo storicamente importante della nostra città, annesso al complesso religioso di S. Giovanni a Carbonara che rappresenta una delle più alte testimonianze dell'architettura trecentesca a Napoli. Il giardino è un esempio di hortus conclusus: nascosto alla vista da alte mura, occupa una superficie di 4.500 mq.

Il nome deriva dal celebre re di Napoli Ladislao d’Angiò-Durazzo, vissuto tra la fine del 1300 e l’inizio del 1400.

A decretare la scelta per l'operazione di pulizia tra altri parchi della nostra regione in concorso, sono stati gli utenti con 1581 voti.

Nell'iniziativa sono state coinvolte anche le scuole, con l’obiettivo di motivare i più giovani ad adottare un comportamento consapevole e rispettoso verso il nostro Pianeta.

Un premio per la Andrea Angiulli

Alla giornata di pulizia a Napoli parteciperanno infatti anche i bambini della scuola elementare del 17° Circolo Didattico Statale Andrea Angiulli, scuola che riceverà in premio un percorso didattico su tematiche ambientali tenuto dagli esperti di Legambiente. “Siamo contenti che abbia vinto il nostro parco di riferimento, il Parco Re Ladislao – commenta Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania – cosicché potremmo svolgere un'azione di civiltà e un gesto d'amore per questo piccolo polmone verde nel centro storico alle spalle della chiesa di San Giovanni a Carbonara, con l’aiuto degli alunni della scuola 17° Circolo Didattico Statale Andrea Angiulli, in Piazza Mario Pagano, attenti alla cura del verde del loro quartiere”.

È possibile iscriversi alla giornata di volontariato sul sito: https://puliamoiltuoparco.vallelata.it/

Tutte le attività di pulizia dei parchi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli sanitari previsti.