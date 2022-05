Quasi 2.000 ragazzini stanno per invadere la città suonando e cantando

Una vera, grande onda di ragazzini si snoderà, a suon di musica e canti, da piazza Carità e, attraverso il Ponte di Chiaia, arriverà a Piazza dei Martiri per abbracciare simbolicamente la città. E' la conclusione del percorso di formazione iniziato a marzo scorso in 28 istituti scolastici della Campania. Oltre 1600 gli alunni coinvolti e 28 gli istituti scolastici della nostra regione, per 56 laboratori con altrettanti musicisti professionisti ed educatori e 120 volontari del servizio civile.

L'appuntamento è questo mercoledì, 1 giugno, dalle ore 10 alle ore 12. I ragazzi daranno vita ad una lunghissima onda musicale intonando alcuni brani imparati durante le attività laboratoriali. "Un modo per abbracciare la città ed allo stesso tempo per rivivere la libertà di stare insieme dopo due anni di pandemia", spiegano gli organizzatori.

Ola

Una grande ola fatta dai ragazzi e dai docenti ed esperti, darà il via all'onda che punterà alla Galleria Umberto, dove ad attenderli ci saranno il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini e altri rappresentanti delle istituzioni.

E mons. Adolfo Russo, al nostro microfono, ricorda che la storia di Napoli capitale della musica inizia circa 400 anni fa con un atto d'amore verso i bambini di strada: fu così che nacque il Conservatorio, per "conservare" non già la musica, ma i ragazzini senza famiglia e senza sostegno e, con un'intuizione geniale nel più genuino spirito napoletano, utilizzare la musica quale strumento educativo per dare loro un futuro.

Il Progetto

Il progetto è stato ideato e realizzato dalla Fondazione "Fare Chiesa e Città", presieduta da mons. Adolfo Russo, in partenariato con l’associazione Ad Alta Voce del maestro Carlo Morelli e con l’Associazione Gioventù Cattolica, organizzazione di volontariato da 25 anni impegnata sul territorio napoletano, guidata da Gianfranco Wurzburger. A renderne possibile la realizzazione il finanziamento regionale nell’ambito del bando Scuola Viva Azioni di Accompagnamento.

"Una simbolica ola fatta da quasi duemila ragazzi – spiega monsignor Adolfo Russo - che, a distanza di 1 metro l’uno dall’altro intoneranno e suoneranno un brano della canzone classica napoletana: un’onda che si trasferirà di persona in persona come una melodia che vuole riscoprire la nostra cultura dello stare insieme, nel rispetto delle regole".

"Sono queste le iniziative – dichiara Gianfranco Wurzburger presidente di Asso. Gio. Ca. – che fanno bene alla nostra città, ai nostri ragazzi, all’intera comunità. Gli alunni che hanno partecipato a questo progetto voluto dalla Regione Campania, sono entusiasti di poter invadere con la loro gioia, con il loro amore il cuore di Napoli, la città ha bisogno di questi ragazzi! ".

"Il progetto Onda musicale – conclude Carlo Morelli direttore artistico dell’iniziativa - nasce dall’idea di far risuonare l’entusiasmo dei 1600 giovani studenti che cantando e suonando l’inno della canzone napoletana ‘O sole mio, si illumineranno di suono da Piazza Caritá a piazza dei Martiri. Una sorta Ola musicale che vibrerà potente nelle strade di Napoli".