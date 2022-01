Itis Volta: a Napoli la scuola dell'Umanesimo tecnologico

“Dal 1886…un prestigioso passato al servizio del tuo futuro” è il claim scelto dall’ITIS “Alessandro Volta” che in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 è pronto ad accogliere, nel rispetto delle norme anti-Covid, gli studenti della secondaria di I grado e le loro famiglie.

Due gli open days in calendario: sabato 15 e sabato 22 gennaio, dalle 9:00 e fino alle 12:30. I visitatori saranno accolti dal personale docente e da una rappresentanza di allievi dell’istituto e potranno effettuare una visita guidata per conoscere il patrimonio del Volta che, tra l'altro, vanta un archivio storico, biblioteca e museo.

Nei laboratori dei dipartimenti di informatica ed elettrotecnica,a piccoli gruppi, si assisterà alla presentazione delle attività specifiche degli indirizzi di studio offerti.

La visita è subordinata all'esibizione del green pass. Chi non ha la certificazione verde, invece, potrà fermarsi nello spazio coperto attiguo all’ingresso per una breve descrizione della realtà scolastica.

"Non è mai mancata, negli anni, un’attenzione nei riguardi dei mutamenti storici, sociali e didattici. Oggi l’istituto svolge un ruolo attivo in rete con il territorio, lavora per progetti e non solo per discipline, forma figure professionali in crescita secondo competenze e non solo conoscenze, favorisce la ricerca-azione come strumento di analisi e riflessione per studenti e insegnanti", spiega il preside