Comprensorio Marconi di Giugliano: ecco dove si faranno le lezioni fino a Natale

I 1.400 alunni dei vari indirizzi che fanno capo all’Istituto Marconi di via Basile, attualmente in ristrutturazione per "improcrastinabili lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale", saranno ospitati dagli altri quattro istituti superiori di Giugliano - ‘De Carlo’, ‘Cartesio’, ‘Minzoni’ e ‘Galvani’. E' qui, almeno fino a Natale, che dovranno seguire le lezioni, di pomeriggio, per poi essere "trasferiti in appositi locali" e poter tornare a frequentare di mattina, come spiega una nota della Città Metropolitana emessa a chiusura dell'incontro tenuto presso l’Ufficio Scolastico Regionale con la partecipazione di rappresentanti di Città Metropolitana e Regione Campania e dei presidi delle scuole superiori del giulianese.

L’intesa, spiega la nota, consentirà agli alunni del ‘Marconi’ di frequentare le lezioni senza spostarsi in comuni limitrofi. In particolare, gli alunni saranno così divisi:

10 classi dell’indirizzo moda e 4 di informatica saranno ospitate presso il ‘De Carlo’;

le 14 classi di grafica e audiovisivi frequenteranno presso il ‘Cartesio’;

le 16 classi di meccanica presso il ‘Minzoni’

le ulteriori 10 classi di moda saranno ospitate presso il ‘Galvani’.

“Siamo soddisfatti della soluzione raggiunta" hanno affermato in una nota congiunta il consigliere delegato all’Edilizia scolastica Salvatore Cioffi, e la consigliera delegata alla Programmazione scolastica della Città Metropolitana Ilaria Abagnale