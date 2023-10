Gli studenti campani lanciano il manifesto dell'educazione sessuale nelle scuole: "Servono i bagni neutri"

L'Unione degli Studenti Campania lancia a Napoli presso la sede del Consiglio Regionale il manifesto dell'educazione sessuale nelle scuole, gli studenti mettono per iscritto la loro idea di riforma del sistema scolastico. "Il nostro sindacato studentesco ha deciso di dare una risposta alle violenze di genere a cui assistiamo quotidianamente e di cui ora si discute, decidiamo di farlo con un manifesto che chiarisce la nostra idea di educazione sessuale, del tutto diversa dall'idea di educazione al rispetto del MIM" dichiara Sara Monti, Uds Campania. "Vogliamo un’educazione alle relazioni, alla sessualità e all’autoerotismo non dolorosi, non performativi e senza giudizi e shaming; per ottenerla chiediamo strumenti come l’auletta antipanico e gli sportelli d’ascolto nelle nostre scuole "continua "un' educazione all’inclusività che è possibile solo attraverso il conoscere che è riconoscere e non discriminare, per questo servono le carriere alias e i bagni neutri", conclude Sara Monti.

"Si tratta anche di educazione al consenso, più che al rispetto, che è tale solo se il desiderio è autodeterminazione e non sovradeterminazione dell'altro, solo se si riconosce che l’altro è complesso e valido quanto noi, se si riconosce che la comunicazione alla pari è l’unico modo per esprimere e ricevere il consenso; inoltre, per spazi scolastici sicuri chiediamo il codice anti molestie", afferma Anita Maglio, uds Campania.

"Educazione alla salute riproduttiva a 360 gradi, alle malattie sessualmente trasmissibili, alle malattie invisibilizzate, a una conoscenza dei nostri corpi scientifica e libera da tabù e stereotipi, con la garanzia di una sanità accessibile e inclusiva; alla fine di questa sezione una sezione", conclude.