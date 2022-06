18 mln di euro per le scuole: approvati i progetti tecnici per 17 istituti dell'area metropolitana

Con proprie deliberazioni, il primo cittadino metropolitano ha approvato i progetti esecutivi e i progetti di fattibilità tecnica ed economica per lavori di ristrutturazione e integrazione a progetti già in essere per 17 plessi scolastici del capoluogo e dei comuni dell’area metropolitana.

La spesa per complessivi 18 milioni di euro è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma “Next Generation EU”: “Si tratta – ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi – di atti esecutivi dei finanziamenti che il nostro Ente sta intercettando nell’ambito del PNRR. Il nostro principale obiettivo deve essere, in questa fase, quello di spendere, e bene, la mole importante di risorse di cui, con grande impegno, stiamo riuscendo ad essere beneficiari. È fondamentale, pertanto, procedere con la progettazione e l’esecuzione degli interventi che, in questo caso, serviranno a rendere più efficienti e moderne le scuole dei nostri ragazzi, per consentire loro di raggiungere la migliore formazione possibile per affrontare con il bagaglio giusto le sfide del mondo del lavoro”.

Gli interventi in programma

Tre milioni e mezzo di euro finanzieranno i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’I. S. “De Nicola” di Via E. A. Mario a Napoli. Previstiin particolare interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico.

Un milione di euro è destinato al progetto esecutivo per lavori all’Istituto Statale di Istruzione Superiore "Sannino De Cillis" di via de Meis : previsti il rifacimento del manto impermeabile e l’installazione in copertura di dispositivi di ancoraggio fissi e parapetti, il rifacimento, la riparazione e la tinteggiatura degli intonaci esterni e delle facciate, del corpo aule, del corpo uffici, del corpo scala, oltre che la sostituzione degli infissi esterni del corpo principale con nuovi infissi isolati termicamente.

400mila euro è la spesa prevista per il “Pansini” di via Arno: previsto un intervento di eliminazione del pericolo e risanamento facciate e delle aree esterne. Ulteriori 524mila euro andranno ad integrazione di interventi già finanziati.

Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per l’I.T.N. “Duca degli Abbruzzi” (un milione), la sede centrale del “Duca di Buonvicino” (400mila euro), il Liceo “Umberto I” (800mila), l’I.S. “Margherita di Savoia” (1 mln), l’I.S. “Galiani” (600mila) e l’I.P.I.A. “Sannino” di via de Meis per 1 milione e 185mila.

Approvato anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’I.S.I.S. “Petriccione” di San Giovanni a Teduccio per un milione e 600mila euro: gli interventi previsti consistono nella ristrutturazione del ‘quadrato’, tutelato ai sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, da destinare ad aule normali, aule speciali e biblioteca, con eventuale recupero di cubatura derivante dalla demolizione dell’officina, la cui area può essere ristrutturata con attrezzature sportive di quartiere e piantumazione alberi.

Per i comuni dell’area metropolitana, il Sindaco Manfredi ha approvato i progetti esecutivi dei lavori di ristrutturazione dell’ I.S. “Antonio Rosmini” di Palma Campania, per l’importo di un milione e 185mila euro, e dell’I.S. “Pertini” di Afragola per un milione. "In entrambi i casi - spiega una nota della città metropolitana - si è ritenuto opportuno utilizzare i finanziamenti per l’adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, per il miglioramento della funzionalità e dell’attrattività degli spazi dedicati all’apprendimento, alla socializzazione, alle attività sportive e ai servizi e la piena fruibilità degli ambienti scolastici, oltre che per la riqualificazione di elementi edilizi degradati".

Approvati anche interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per altri plessi: 600mila euro per la sede centrale del Liceo “Pascal” di Pompei, 800mila per la succursale dell’I.S.I.S. “de Medici” di Ottaviano, un milione e 300mila per la centrale dell’I.P.A.M. “Colombo” di Torre del Greco, 500mila per il “Levi” di Portici e 600mila per il “Virgilio” di Pozzuoli.