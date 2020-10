Gli studenti del Casanova in nomination al Social World Film Festival 2020

“Scene da un laboratorio”, il docu-film di Luigi Barletta, realizzato da alcuni allievi dell’ Isis Casanova di Napoli - indirizzo Audiovisivo è in nomination nella sezione School al Social World Film Festival 2020.

Il docu film

La pellicola tratta scene di vita quotidiana in un contesto assolutamente naturale e veritiero, in cui i ragazzi si raccontano in prima persona senza filtri o maschere.La peculiarità del film, infatti, è che non parla dei giovani, bensì lascia che siano i giovani a parlare.

Il documentario porta sul grande schermo il mondo degli adolescenti attraverso frammenti di un laboratorio teatrale scolastico, con filmati girati direttamente dagli allievi coinvolti.

La realizzazione rientra nel Piano Nazionale Cinema per la Scuola-MIUR MIBAC-Attività A4-Vision, e vanta l’impegno fattivo di Luigi Barletta, Paolo Serra e Fabio Pacelli. Le musiche sono di Antonio Stefanelli e Francesco Basile, le riprese di Adriano Natale, il suono di Daniele Spigola, il montaggio di Andrea Nobili, la progettazione e la produzione di Chiara Cimini, il coordinamento di progetto è ad opera di Francesco Corato e la Dirigente Scolastica è l’attivissima Professoressa Palmira Masillo.