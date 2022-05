"Certamen Historicum" dedicato a Francesco II di Borbone, ultimo re delle Due Sicilie: lunedì il premio ai vincitori

Promosso dalla Fondazione Il Giglio nell'autunno 2021 e riservato agli studenti del IV e V anno delle scuole superiori della Campania, il “Certamen Historicum Francesco II” punta a far conoscere e approfondire la storia del "re santo" Francesco II di Borbone, ultimo re delle Due Sicilie, e del nostro territorio. Due le sezioni della competizione: risposta ad un quesito storico e composizione di un tema oppure realizzazione di un video.

La premiazione

I vincitori dell'edizione 2021/2022 saranno premiati lunedì 16 Maggio, alle 18.30, nel corso di una manifestazione all'Hotel Renaissance Mediterraneo. Alla premiazione interverrà la Principessa Beatrice di Borbone-Due Sicilie. Il "Trio Paisiello", composto da alunni del maestro Eugenio Ottieri del Conservatorio di San Pietro a Majella, eseguirà l' "Inno del Re" e Gianni Aversano, di "Napoli incanto", riproporrà in musica alcuni momenti della Storia del Sud. Francesco II di Borbone, morto in esilio il 27 Dicembre 1894 ad Arco di Trento, in territorio asburgico, è stato proclamato Servo di Dio dalla Chiesa nel 2020