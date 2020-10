Centro storico, tre alunni positivi alla Teresa Confalonieri: allarme tra i genitori

La notizia nel centro storico si è diffusa rapidamente creando comprensibile apprensione tra gli abitanti: positivi al Covid-19 tre alunni della Teresa Confalonieri che comprende scuola dell'infazia, primaria e secondaria di primo grado.

La conferma è arrivata con un messaggio del dirigente scolastico, Tiziana D'Isanto.

Nella nota, inviata alla comunità scolastica "per opportuna conoscenza, visto il comprensibile clamore" si legge che gli alunni della scuola risultati positivi sono appunto 3, di cui due frequentano la secondaria ed uno la primaria.

Richiamandosi alle "procedure relative a casi COVID positivi in ambito scolastico”, la dirigente spiega quindi nella nota che "la chiusura dell’intero edificio è disposta ESCLUSIVAMENTE dal competente ufficio ASL come la sanificazione dell’intero edificio a seguito della eventuale chiusura totale.

L’Istituto, pertanto, è tenuto a seguire pedissequamente le indicazioni fornite dall’Asl.

La scrivente, quindi, seguirà i protocolli di sanificazione dell’aula e delle aree frequentate dagli studenti positivi , descritti nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

Infine, è necessaria la stretta collaborazione di tutti per evitare allarmismi che possano rallentare la già complicata procedura di gestione: i genitori che dovessero registrare la positività del proprio figlio a seguito di tampone devono inviare subito una mail a scuola in cui dichiarano le generalità dell’alunno, la classe frequentata e se il tampone è stato fatto in un centro privato o dall’Asl".

A quanto pare i tre bambini risultati positivi sono imparentati tra loro.