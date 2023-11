A scuola di riciclo nell'aula del Consiglio regionale della Campania

"Il Magico Mondo del Riciclo, un’avventura per piccoli ecologisti" è l'iniziativa che ha portato nell'Aula Siani del Consiglio regionale della Campania le quarte elementari degli istituti scolastici “G.Rossini” di Napoli, “Dante Alighieri” di Brusciano, “De Nicola- Sasso” di Torre del Greco. Promosso dalla consigliera Bruna Fiola, presidente della VI Commissione consiliare permanente, l'incontro è stato l'occasione per sollecitare i ragazzi sul tema della tutela dell'ambiente. Grande attenzione e curiosità ha suscitato il volume "Il diario di Gigi" dello scrittore Andrea Speranza, incentrato proprio sulle questioni legate all'ecosistema e al suo equilibrio, donato ai piccoli unitamente allo spillino istituzionale del Consiglio regionale al termine dell'evento.

"Una grande opportunità per i giovani della nostra regione ma soprattutto una campagna di sensibilizzazione che entra nelle scuole - spiega la consigliera regionale Bruna Fiola - Felici di aver contribuito al processo di conoscenza di questi ragazzi che, senza l'ausilio di validi strumenti, non possono avere un'adeguata formazione in termini di rispetto ambientale. Voglio precisare - continua Fiola - che questo è solo il primo di una serie di step che faremo con le platee scolastiche perché è da loro che dobbiamo partire per l'affermazione dei principi basici del buon vivere civile".

All'evento hanno preso parte anche i consiglieri comunali di Napoli, Maria Grazia Vitelli, e di Torre del Greco, Iolanda Mennella, e l’assessore comunale di Brusciano Pina Liberti. "Guardiamo ad una comunità green che favorisca idee progettuali vincenti ma soprattutto in linea con la programmazione che stiamo portando avanti tra i giovani. Felici di aver dato questa opportunità ai nostri ragazzi - ha detto Liberto - ben consapevoli della mission a cui siamo chiamati che vede tra i nostri principali destinatari le scuole. Oggi non si è svolto un semplice momento di confronto e formazione ma una grande lezione di rispetto ambientale e sociale. Ce n'è bisogno".