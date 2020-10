La quarantena dei figli non dà sempre diritto al congedo-Covid. I chiarimenti dell'Inps

Sempre più lungo l'elenco delle scuole napoletane di ogni ordine e grado chiuse per Covid, come quello dei ragazzi in età scolare sottoposti a isolamento domiciliare. Ovvie le ripercussioni sul lavoro dei genitori.

In favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato il decreto-legge n. 111 dell'8 settembre 2020 ha introdotto "il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli".

Cos'è il Congedo Covid

Il congedo, indennizzato, va utilizzato da uno solo dei genitori, oppure da entrambi ma alternativamente, per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena disposta dalla ASL competente per il figlio convivente e minore di 14 anni, al verificarsi di casi all’interno del plesso scolastico.

Nel caso in cui l'isolamento fiduciario dovesse procrastinarsi o ripetersi, per lo stesso figlio o per altri, sempre minori di 14 anni e conviventi, il congedo può essere richiesto più volte .

I paletti

L'ottenimento del congedo Covid è sottoposto ad una serie di condizioni, che l'Inps è tornato a precisare con un'apposita circolare pubblicata nelle ultime ore. Ecco i principali paletti per l'ottenimento del beneficio: