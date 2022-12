Concerto di Natale ad ingresso libero il prossimo 19 dicembre a Santa Chiara

Lunedì prossimo, 19 dicembre, alle 18.00, nella Basilica di Santa Chiara, concerto di Natale del Coro Polifonico e dell’Ensemble Strumentale Neapolis del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II-Garibaldi” di Napoli. “È un appuntamento di cui la nostra comunità scolastica e il territorio si sono dovuti privare negli ultimi due anni, ma che siamo riusciti a mantenere vivo - dice Valentina Bia, dirigente scolastico dell’Istituto - Il Coro Polifonico e l’Ensemble strumentale Neapolis da anni incarnano pienamente lo spirito di inclusione e d’identità dello storico Liceo della città".

Il progetto, nato nel 2010, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni del più antico liceo del sud Italia, dal 2017 è promosso e sostenuto dal programma della Regione Campania “Scuola viva”. Il direttore del Laboratorio musicale, il maestro Giovanni Block, assieme ai maestri del Coro e dell’Ensemble Vincenza Cardone e Sara Amoresano, propone una selezione di brani natalizi del repertorio colto ed extracolto, arrangiati e orchestrati con nuove sonorità e originali armonizzazioni.

La prova generale si terrà presso la sede del Liceo, in via San Sebastiano a Napoli, questo sabato 17 dicembre, alle 11.30, in sala Salvatore Di Giacomo, nell’ambito del programma dell’Open day e sarà aperta al pubblico dei genitori e degli studenti che parteciperanno all’evento.

Il Concerto avrà invece luogo, con ingresso libero, lunedì 19 dicembre 2022, alle 18.00, nella Basilica di Santa Chiara di Napoli, e si annuncia come evento imperdibile. Invitati anche il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Seconda Municipalità Roberto Marino, l'assessora comunale Maura Striano e quella regionale Lucia Fortini.