Campo estivo in musica: l'iniziativa di Assogioca

"La musica è la migliore opportunità per far conoscere ai più giovani le radici della cultura partenopea: nel nostro campo estivo guardiamo non solo ai giochi tradizionali, ma anche e soprattutto alla cultura, con l’obiettivo di far apprezzare e far amare tutto ciò che ha di bello la nostra città, dai monumenti alla musica classica", spiega Gianfranco Wurzburger, presidente dell'Associazione gioventù cattolica - Assogioca, organizzazione di volontariato attiva dall'ormai lontano 1997 a Napoli e in particolare nella II Municipalità, per la valorizzazione delle risorse del territorio e la tutela e formazione dei più giovani. Così, nel solco della meravigliosa esperienza dell'onda musicale formata da circa 2mila ragazzini, che lo scorso 2 giugno ha attraversato la città suonando e cantando, i bimbi di "Campus per te!", il campo estivo organizzato da Assogioca per i piccoli di piazza Mercato e Forcella, accompagnati da Wurzburger e dagli animatori di Assogioca hanno trascorso una mattinata al Trianon Viviani: per loro l'esperienza emozionante della Stanza delle Meraviglie, lo speciale spazio di realtà immersiva dedicato alla Canzone napoletana voluto da Marisa Laurito, direttore artistico del Trianon