Calendario scolastico, tutte le date e i ponti dell'anno 2023-2024

La Regione Campania ha reso noto il calendario delle attività scolastico dell'anno 2023-2024

Ecco le date:

Primo giorno di scuola: 13 settembre

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: 12-13 febbraio

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2023

Altri ponti: 2 novembre; 9 dicembre; dal 25 al 27 aprile.

Refezione scolastica

Dal 28 agosto 2023 è possibile presentare online la ??????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ????????? ?????????? ??? ?'?.?. ????/?? per le scuole dell'infanzia statali e comunali e per le scuole primarie e secondarie di 1° grado statali cittadine (materne, elementari e medie inferiori). La domanda dovrà essere rinnovata anche per i bambini e gli alunni che hanno usufruito del servizio di refezione nei precedenti anni scolastici.

??? ????????? ????? ??????? ?????????, ?? ??????? ????’?????????? ?? ?????????? ???????? ????'???????????? ???? ????. L'avviso di pagamento di € 15,00 tramite il quale potrà essere versato il "?????????? ??? ?'?????????????? ???????? ??? ???????? ?.?. ????/????" alle scuole dell'infanzia statali e comunali e alle scuole primarie e secondarie di 1° grado statali cittadine verrà elaborato con l'invio della domanda e sarà scaricabile dal programma; verrà inviato il link tramite email all’indirizzo di posta indicato al momento dell’iscrizione. Si precisa che tale contributo è dovuto una sola volta nel caso di più figli iscritti al servizio.

Saranno accettati ESCLUSIVAMENTE i pagamenti effettuati attraverso PagoPA.

Tutte le informazioni sono sul sito istituzionale

