"A Caivano non devi mai distrarti, il percorso verso la legalità è lungo"

"A Caivano non devi mai distrarti e giornate come questa non sono di festa, ma di sosta e riflessione, perché il percorso verso la legalità e la responsabilità è lungo e continuo": così Eugenia Carfora, dirigente dell'istituto superiore Morano di Caivano ha introdotto l'evento 'Giuseppe Salvia, coraggio e dovere', dedicato al vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso per volere del boss Raffaele Cutolo nell'aprile del 1981.

Ai lavori con Claudio Salvia, uno dei due figli del vicedirettore ucciso, e Antonio Mattone, autore del libro che ha avuto il grande merito di fare luce su modalità e motivi dell'omicidio, anche la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo.

"Il compito della scuola - ha detto ancora la Carfora - è mettere nel baule dei ragazzi tutti gli attrezzi necessari per farli uscire da scuola come persone che pensano con il proprio cervello, in grado di discernere il bene e i valori della legalità da ciò che è negativo. È un lavoro difficile ma lo stiamo portando avanti tutti i giorni, perché nessuno ha la bacchetta magica".

A chi le chiede della maggiore presenza dello Stato negli ultimi mesi, Carfora risponde che "ognuno di noi è lo Stato, è questo che proviamo ad inculcare quotidianamente ai nostri ragazzi".

"È la seconda volta che vengo qui a Caivano - dice ai cronisti il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo - e vengo apposta per mandare un segnale soprattutto agli studenti, un segnale che tramite la figura di Giuseppe Salvia ci aiuta a raccontare come fare il proprio dovere è necessario per combattere la criminalità organizzata".