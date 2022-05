"Liberi di scegliere": un libro su come slegare i minori dai contesti del crimine organizzato

Due giorni di incontri con il giudice Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, che presenta il suo libro "Liberi di scegliere", in cui racconta la sua esperienza e i tentativi di allontanare i minori dalle famiglie 'ndraghetiste per slegarli da un contesto compromesso. "Si tratta di una testimonianza di legalità e di impegno civile che nella scuola trova una destinazione e un senso nuovo", spiegano i responsabili di Biesse, l'associazione culturale bene sociale che ha promosso e organizzato gli incontri.

In collaborazione con l'Associazione Eleonora Pimentel, il giudice sarà ospite questo venerdi, 6 maggio, alle ore 17.00, all'Istituto italiano degli studi filosofici, in via Monte di Dio 14. Tra gli altri interverranno l'on. Luisa Bossa e Maurizio Vallone, direttore nazione DIA. "Crediamo che l'impegno e la caparbietà di Di Bella siano uno stimolo, un seme da trasferire ai ragazzi e in generale ai più giovani. Abbiamo un forte bisogno di esempi concreti di incisività e testardaggine positiva e il giudice Di Bella è d'ispirazione per tutti noi" dicono a Biesse

Il secondo appuntamento è per sabato, 7 maggio, alle ore 09.45, a Torre Annunziata. L'incontro, organizzato in collaborazione con la libreria Libertà, si svolgerà presso il liceo dell'arte e della comunicazione Giorgio De Chirico, in via Vittorio Veneto 514. Alla presentazione, aperta ai cittadini e alle cittadine di Torre Annunziata, parteciperanno Felicio Izzo, preside del liceo ospitante e Bruna Siviglia, presidente nazionale Biesse. In programma anche una perfomance a cura dell'attore Domenico Cuomo.