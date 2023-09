Ritorno a scuola: come farsi consegnare a casa i libri e risparmiare con gli sconti

È di pochi giorni fa la notizia lanciata dalle agenzie di stampa dell'inchiesta ADOC/AURES che consacra Napoli tra le città più care d'Italia per quanto riguarda i costi dei libri scolastici: i testi delle scuole superiori di primo grado, infatti, nella nostra città costano complessivamente, in media, circa 330 euro contro i 321 euro di Milano e i 315 di Roma. Le cose non vanno meglio per le scuole secondarie di secondo grado, per le quali la spesa media a Napoli si aggira sui 498 euro. L'indirizzo di studi più costoso risulta essere, dalle indagini effettuate da ADOC/AURES, quello scientifico.

Come risparmiare

Risparmiare non è però un'impresa impossibile, e non sempre è necessario acquistare testi usati per ridurre il costo dell'acquisto. Amazon, in particolare, ha reso nuovamente disponibile il servizio che consente di scegliere, ordinare e avere direttamente a casa - non solo senza stress, ma anche con la possibilità di sconti - libri scolastici nuovi.

Come acquistare online

Per acquistare online è sufficiente andare sulla piattaforma di Amazon, scegliere la sezione dedicata e procedere: