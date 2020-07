Nasce la scuola per diventare pizzaiuoli: da settembre lezioni al via

Sorgerà in via Parise, a Poggioreale, la Scuola della Pizza Napoletana voluta dall'Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Da settembre al via i corsi, con lezioni di marketing, nutrizione, costi del cibo, sicurezza sul lavoro. Poi insegnamenti pratici di impsti e preparazioni, anche seguendo le nuove norme Covid. "Si tratta di una scuola della tradizione, con le tecniche che hanno reso la pizza napoletana unica al mondo", spiega Sergio Miccù, presidente Apn.

Presentazione fissata lunedì 27 alle ore 18. Presenti 20 tra i più noti pizzaiuoli napoletani. Iscrizioni aperte sul sito dei Pizzaiuoli napoletani.