Attività didattica per bimbi e adolescenti ricoverati o seguiti in regime di day-hospital e di istruzione domiciliare

Per continuare a garantire il diritto allo studio e consentire con il miglior risultato possibile e il minimo disagio l'istruzione scolastica ai piccoli degenti degli ospedali cittadini o seguiti in regime di day hospital e in ricovero domiciliare, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’ASL Napoli 1 Centro hanno rinnovato la convenzione per il Servizio di Scuola Ospedaliera e Istruzione Domiciliare. L’accordo ha durata triennale e sarà operativo per il periodo scolastico 2023/2024 - 2025/2026. "Naturalmente - avvisano gli enti - sarà possibile rinnovare la convenzione per dare continuità al percorso, migliorandolo in forza dell’esperienza maturata".

Punto di riferimento per l’attività didattica sarà il Presidio Ospedaliero San Paolo che già oggi è dotato di una sezione di Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, diretto da Chiara Esposito, e di una sezione di Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 41 Console diretto da Angela Palomba. Le due scuole svolgono le attività didattiche e organizzative di propria competenza in conformità alle norme e alle disposizioni ministeriali che riguardano i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare.

"L’attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare riveste un ruolo rilevante, perché garantisce il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico", tiene a sottolineare il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. "Le esperienze già in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e alla garanzia della continuità del rapporto educativo tra scuola e alunno, in una cornice di relazione e di aiuto rivolta anche alle famiglie - dice il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra - Sono certo che questa importante collaborazione potrà portare benefici ancor più grandi, sempre nell’interesse dei ragazzi, ai quali è nostro dovere assicurare gli strumenti necessari affinché possano portare avanti il percorso di studio nonostante la malattia". Essenziale, per Verdoliva e Acerra, ampliare l’offerta formativa potenziando i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare già attivi per gli studenti che non possono frequentare la scuola a causa della malattia e dei cicli di cura. Percorsi e servizi hanno, tra l’altro, il compito di assicurare il reinserimento dell’alunno nella classe di appartenenza.

L’attività didattica della Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto si terrà dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00; quella della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 41 Console si terrà il lunedì dalle 12.30 alle 13.30, il martedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 11.30 alle 14.00, il mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 10.30.