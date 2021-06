Si conclude la prima annualità del Progetto Artur Lab con il workshop PerFormAzioni

Il progetto, nato in seguito dell’aggressione subita dal giovane Arturo per iniziativa dalla madre Maria Luisa Iavarone, ha accompagnato gruppi di adolescenti dell’I.C. “Ristori” di Forcella a fare esperienza di Sé e del proprio agire responsabile nei diversi ambienti di vita per la prevenzione della devianza e del rischio

Il 16 giugno 2021 presso Villa Doria D’Angri sede dell’Ass. ARTUR (Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio), nata a seguito dell’aggressione subita a Via Foria dal giovane Arturo, fondata e presieduta dalla madre Maria Luisa Iavarone, si svolgerà il workshop PerFormAzioni conclusivo della prima annualità del progetto ARTUR LAB (Laboratori sull’Adolescenza e i suoi Bisogni). Il progetto finanziato dalla Fondazione Banco Napoli (pres. Rossella Paliotto) ha accompagnato dall’a.s. 2019-20 gruppi di adolescenti dell’I.C. “Ristori” di Forcella (D.S. Stefania Colicelli) a fare esperienza di Sé e del proprio agire responsabile nei diversi ambienti di vita (scuola, famiglia, sport, tempo libero, tecnologie) per la prevenzione della devianza e del rischio.

I partecipanti concluderanno questa prima fase del progetto con un workshop creativo-collaborativo accompagnati in esperienze laboratoriali coinvolgenti ed immersive (Laboratori di Arti Visive, di Teatro sociale, di Corpo ed Emozioni in movimento) con il contributo artistico del Beggars’ Theater (Dir. Mariano Bauduin) e di Borderlain Danza (Luigi Aruta). Al workshop parteciperanno anche gli studenti del Corso di laurea in “Progettazione dei Servizi Educativi, Formativi, ‘Media Education’ e Tecnologie per l’Inclusione nei contesti formali e non formali” attivo presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, primo esperimento in Campania e secondo in Italia, che si offre quale risposta istituzionale alla formazione di operatori dei servizi educativi capaci di fronteggiare il rischio di devianza e di esclusione sociale oggi acuito anche dalla pandemia.