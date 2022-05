A Napoli il Neet Work Tour: foto e video

Si chiude oggi a Napoli il Neet Working Tour, la campagna informativa itinerante rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione: Not in Education, Employment or Training, "Neet", appunto, che secondo le stime più recenti in Italia sarebbero circa 3milioni. Un numero davvero impressionante, come raccapricciante è la percentuale dei giovani inattivi in Campania: 27,3 per cento, il valore più alto dopo Sicilia e Calabria che, peraltro, risale al 2019 e, dunque, non tiene conto degli effetti della pandemia.

Il Neet Working Tour, promosso dal Ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale ed organizzato a Napoli in partecipazione con l'Osservatorio Giovani (OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, era inizialmente previsto in piazza Plebiscito poi, causa condizioni meteo, è stato trasferito nel cortile del Maschio Angioino. A disposizione dei partecipanti stand informativi per conoscere corsi di formazione disponibili sul territorio, possibilità di inserimento, settori in espansione e anche, grazie ai giovani Consulenti del Lavoro guidati da Riccardo Trimarco, imparare come si redige un buon curriculum, come comportarsi a un colloquio di lavoro, cosa dire e cosa non fare mai.

All'inaugurazione, con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'assessore comunale alle Politiche giovani Chiara Marciani, il ministro Dadone e il presidente della Camera Roberto Fico.