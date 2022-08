Finanziamenti europei a Città della Scienza per la ricerca-azione nella comunicazione scientifica

Vinto un importante progetto europeo da Fondazione Idis-Città della Scienza, in consorzio con altre importanti realtà della formazione: finanziato dal programma Erasmus+, andrà avanti per 30 mesi, con partenza quest'autunno, e vedrà la struttura di Bagnoli protagonista nel campo della comunicazione scientifica.

“Con questo progetto – spiega Riccardo Villari,presidente di Città della Scienza – la nostra istituzione oltre che produrre comunicazione scientifica, continua anche a farne oggetto di ricerca teorica, sviluppando al contempo nuove competenze e figure professionali”.

Sci-Co+

Sci-Co+, acronimo di “High Professional Skills for Advanced Science Communication”, è il titolo del progetto che ha ad oggetto "le nuove modalità e professionalità della comunicazione della scienza, anche in considerazione della diffusione delle nuove tecnologie e delle nuove tematiche scientifiche che sempre più collegano la scienza e la tecnologia alla società", come spiega una nota di Città della Scienza che guiderà un consorzio formato da partner prestigiosi: Università come la Federico II di Napoli, il Trinity College di Dublino e l’Università Politecnica di Budapest; la rete portoghese di musei scientifici Ciencia Viva; il science centre svedese Navet; la Fondazione Mondo Digitale di Roma e il Databenc, Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali scarl di Napoli.