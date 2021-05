Federico II, ricerca online: “corsi di vita ai tempi del Covid 19”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Obiettivo dell'indagine: esplorare ciò che è avvenuto nello studio, nel lavoro, nel modo di abitare, nella costruzione di una famiglia e nei progetti di vita ai tempi del Covid 19. La ricerca rientra tra le attività del Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II di Napoli nell’ambito del progetto “Osservatorio Giovani della Regione Campania”. Nell’ambito del progetto “Osservatorio Giovani della Regione Campania”, il Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II di Napoli sta conducendo una ricerca online sui possibili cambiamenti causati dall’emergenza Covid 19 sui vari aspetti della vita dei giovani e dei giovani adulti italiani che hanno tra i 18 e i 40 anni. L’obiettivo dell'indagine è di esplorare ciò che è avvenuto nello studio, nel lavoro, nel modo di abitare, nella costruzione di una famiglia e nei progetti di vita in generale, oltre che le opinioni e gli stati d’animo, a distanza di più di un anno dall’inizio dell’emergenza Covid 19. “Se rientri nella fascia di età di nostro interesse, ti chiediamo di dedicare un pò di tempo (circa 20 minuti) per compilare il questionario. Il tuo contributo sarà fondamentale per la nostra ricerca e resterà anonimo nel pieno rispetto della tua privacy. Per eventuali domande e curiosità, puoi scrivere all’indirizzo email: osservatoriogiovaniFII@gmail.com.” Questo il messaggio inserito all’interno del post ufficiale apparso sui social per promuovere la ricerca. Per chi fosse interessato a compilare il questionario, basta cliccare sul seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/36BJ8LG