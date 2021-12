Violenza di genere: il 13 dicembre iniziativa al Vomero

“Oltre la Paura, un confronto a più voci per l’eliminazione della violenza contro le donne” è il tema dell'incontro che si terrà lunedì prossimo, 13 dicembre, al Clubino, nel cuore del Vomero.

All'evento, promosso da Fabiana Anzilotti ed Enza Turco, delegata alle pari opportunità dal segretario del circolo vomerese del Partito Democratico Francesco Lastaria , parteciperà tra gli altri la senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio.

Per l'occasione sarà illustrato il progetto di creazione di uno sportello per l'ascolto e la tutela delle donne vittime di violenza e abbandono.

L'incontro rientra negli interventi mirati promossi dal Circolo Pd per garantire, attraverso interventi mirati, l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne in politica. "E' necessario educare la società al principio dell'uguaglianza - spiega infatti Francesco Lastaria - perché le Leggi esistono, ma non garantiscono che la partecipazione delle donne sia effettiva".