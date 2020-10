Teatro di Napoli: Laboratorio con il regista Davide Iodice

Il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale è produttore per la stagione 2020-2021 dello spettacolo teatrale Hospes,-Itis di Fabio Pisano, per la regia di Davide Iodice che debutterà in prima nazionale al Teatro San Ferdinando di Napoli il prossimo 18 febbraio 2021.

Il Laboratorio

Per l'occasione, il Teatro di Napoli organizza un apposito Laboratorio con il regista Iodice, finalizzato alla selezione di dodici tra attrici e attori, da scritturare nello spettacolo.

Il laboratorio si articolerà in 3 incontri previsti nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2020.

Le attrici e gli attori selezionati al termine del laboratorio, accettate le condizioni della scrittura, dovranno garantire la propria disponibilità per tutto il periodo di prove e recite che si svolgeranno a Napoli dal 11 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Il bando

Alla preselezione saranno ammessi attrici e attori che abbiano compiuto i 18 anni di età al momento della presentazione della candidatura, italiani e stranieri con completa padronanza della lingua italiana e della sua fonetica.

Si richiede spiccata attitudine al lavoro collettivo e alla creazione scenica.

Costituiscono elementi preferenziali una pratica performativa della propria fisicità e le abilità musicali.

La domanda

Alla candidatura dovranno essere allegati:

curriculum professionale in formato pdf (completo di dati anagrafici, recapiti telefonici e indirizzo e-mail);

due fotografie in formato jpg (un primo piano e una figura intera);

un link di un video con una breve poesia recitata in italiano. Le poesie saranno a scelta de* candidat*, per una durata totale massima di 2 minuti.

La candidatura - completa di tutte le informazioni e la documentazione richiesta - dovrà essere inserita nell’apposito form, raggiungibile al seguente link https://teatrodinapoli.it/selezionehospes-itis/ entro e non oltre le ore 23:59 del 15 ottobre 2020.