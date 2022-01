444,30 euro al mese per il servizio civile: come e dove presentare domanda

Il 14 dicembre 2021 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) ha emanato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale e di Servizio civile digitale. Con Decreto del Capo DPGSCU (pubblicato il 25 gennaio 2022) sono stati finanziati ulteriori programmi di intervento ed è stata prorogato a giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 14 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. A seguito di questa integrazione salgono a 181 i progetti della Fondazione Amesci da attuare in Italia e in 13 paesi esteri, per un contingente complessivo di 2.806 posti disponibili.

Agli operatori volontari verrà corrisposto un rimborso mensile di € 444,30, cui si aggiungerà un'indennità giornaliera (dai 13 ai 15 euro, a seconda del paese di destinazione) per coloro che svolgeranno il servizio all'estero.

Servizio civile universale a Napoli

Questo il link dove visualizzare tutte le opportunità su Napoli, scaricare le istruzioni per partecipare e verificare i requisiti.

oltre 80 gli enti che offrono occasioni, da molteplici comuni dell'area metropolitana alle maggiori università, fondazioni come il BancoNapoli o a Voce d'e creature, o associazioni sportive o impegnate nel sociale come Iken onlus con un progetto per attivare percorsi di sostegno e tutela delle persone LGBT, agendo anche sul contesto sociale e familiare, per il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale