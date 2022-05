Alle porte di Napoli uno dei maggiori centri di formazione professionale per il food & beverage

Inaugurata alle porte di Napoli, a Casavatore, la Scuola di formazione e servizi per il mondo del food e& beverage "Ad Horeca Campania", specificamente pensata per i professionisti del canale ho.re.ca, acronimo di hospitality, restaurant e caffetteria (o catering), cioé per chi lavora nei settori dell’ospitalità connessi al consumo e somministrazione di cibi e bevande, dal semplice caffe ai piùcomplessi cocktail o apericene.

La struttura vede in partenrship il Di Cosmo Group e Napoli Ho.re.ca (già Di Falco S.a.s.), due aziende campane con solida e antica tradizione alle spalle nel settore del beverage e del food.

I Corsi

I corsi, dove la teoria sposa la pratica, sono pensati in modo da consentire risposte intelligenti, pratiche ed efficaci alle tendenze del momento, ovvero alle richieste dei consumatori in fatto di cibo o bevande.

Food - 5 i corsi: tecniche di base, materie prime, ricette, food cost e food design per aperitivo, sushi all'italiana o "pure sushi", panini e sweet

Pizza - I e II livello, con la possibilità di apprendere segreti che vanno dall'utilizzo della pasta in rosticceria alle antiche tecniche di creazione dei prefermenti (esame a fine corso)

Birnauta- 3 corsi specifici: beer educator, beer tasting e birra da mangiare per un matrimonio perfetto con la cucina

Vino - 2 corsi: non si tratta di corsi da sommelier ma percorsi formativi per Wine educator (degustazione, servizio e vendita oltre tecniche di produzione) e Accoglienza, servizio e vendita

Bartending - 5 corsi, : incipit (corso base, per apprendere i fondamentali), raise the bar (livelloavanzato), the lab (per imparare a creare nuovi aromi), spirit masterclass e craft flair con i maggiori esperti del settore

Caffetteria- 3 corsi: coffee tender (merceologia, strumenti, metodi etc), il tempo della drupa (nuove e diverse tecniche di estrazione), geometria del cappuccino dedicato all'arte della decorazione di uno degli elementi base della colazione italiana

Management - 3 corsi, compreso un Excel di base, per acquisire le tecniche fondamentali per ottenere il massimo risultato dalle risorse impiegate